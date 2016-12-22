10 adımlık cinsel destek!

Mutluluk ve bağlılığın reçetesi olan seks yaşamını yoğun ve kronik stres olumsuz etkiliyor. 10 adımda erkeklere cinsel destek!

Gecce Erkek - 22 Aralık 2016 17:33
10 adımlık cinsel destek!
1-Ağır yemeklerden kaçının

2-Daha çok egzersiz yapın

3-Alkolü azaltın

4-Uykunuzu düzenleyin

5-Önceliklerinizi belirleyin

6-Daha çok gülün

7-Yavaşlayın

8-Ortam yaratın

9-Kitap ve filmlerden yardım alın

10-Vakit kaybetmeyin
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