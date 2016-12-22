10 adımlık cinsel destek!

Mutluluk ve bağlılığın reçetesi olan seks yaşamını yoğun ve kronik stres olumsuz etkiliyor. 10 adımda erkeklere cinsel destek!

Gecce Erkek - 22 Aralık 2016 17:33

1-Ağır yemeklerden kaçının



2-Daha çok egzersiz yapın



3-Alkolü azaltın



4-Uykunuzu düzenleyin



5-Önceliklerinizi belirleyin



6-Daha çok gülün



7-Yavaşlayın



8-Ortam yaratın



9-Kitap ve filmlerden yardım alın



10-Vakit kaybetmeyin

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