1-Ağır yemeklerden kaçının
2-Daha çok egzersiz yapın
3-Alkolü azaltın
4-Uykunuzu düzenleyin
5-Önceliklerinizi belirleyin
6-Daha çok gülün
7-Yavaşlayın
8-Ortam yaratın
9-Kitap ve filmlerden yardım alın
10-Vakit kaybetmeyin
10 adımlık cinsel destek!
Mutluluk ve bağlılığın reçetesi olan seks yaşamını yoğun ve kronik stres olumsuz etkiliyor. 10 adımda erkeklere cinsel destek!Gecce Erkek - 22 Aralık 2016 17:33
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