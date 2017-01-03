2016 yılı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yaşam - 03 Ocak 2017 10:17
2016 yılı enflasyon rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8.53 arttığını açıkladı. Aralık ayında TÜFE, yüzde 1.64 arttı.

Piyasaların beklentisi TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 0.9, yıllık yüzde 7.6 olacağı yönündeydi.

Yıllık enflasyon milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşması durumunda emekliler enflasyon farkı alacaktı. Ancak ikinci yarıda enflasyondaki artış yüzde 4.73 seviyesinde kaldı.

Kaynak:haberturk.com
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