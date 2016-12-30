2016 yılına damga vuran yerli filmler!
Türk Sinemasında 2016 yılı boyunca 169 yerli film izleyici ile buluşurken, yılın son aylarında gösterime giren “Dağ 2” hem izleyici sayısında hemde yazılı basın da zirveye yerleşti. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, yazılı basında geçtiğimiz yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli filmler hakkında 30 binden fazla haberin yer aldığı tespit edildi.Sinema - 30 Aralık 2016 10:55
Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren “Dağ 2” ve “Kardeşim Benim” in gişede gösterdiği performansla basında da çok konuşulmayı başardıkları ortaya çıktı. Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl boyunca vizyona giren 15 yerli filmin izleyici ve haber sayıları şöyle;
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