2016 yılına damga vuran yerli filmler!

Sinema - 30 Aralık 2016 10:55

Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren “Dağ 2” ve “Kardeşim Benim” in gişede gösterdiği performansla basında da çok konuşulmayı başardıkları ortaya çıktı. Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl boyunca vizyona giren 15 yerli filmin izleyici ve haber sayıları şöyle;