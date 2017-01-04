2016 yılının en popüler ünlüleri

Magazin - 04 Ocak 2017 15:23

Rapora göre, en popüler isim Acun Ilıcalı olurken, ünlü komedyen Cem Yılmaz ikinci ve megastar Tarkan üçüncü sırada yer aldılar. İşte araştırmanın detayları…Medya Takip Merkezi, magazin dünyasının 2016 yılını değerlendirdi. Rapora göre, 2016 yılının en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya ünlü yapımcı Acun Ilıcalı yerleşti. Reytingi yüksek programlara imza atan Acun Ilıcalı, yıl boyunca projeleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 13 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı ile anlaşmalı ayrılan Ilıcalı, ayrılık sonrasında sevgilisi Şeyma Subaşı ile medyada daha çok görüntülenmekten kaçınmadı. Acun Ilıcalı, yazılı basında 2 bin 748, görsel basında 2 bin 52, elektronik basında 46 bin 257 habere konu olarak toplam 46 bin 257 haberle basında yer aldı.Listenin ikinci zirve ismi 34 bin 48 haberle ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. “G.O.R.A.” ve “A.R.O.G.” filmlerinde izlediğimiz Arif karakterini, tekrar hayata geçirmeye hazırlanan Yılmaz "Akif ile 2016” filmi için hazırlıklara başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.Megastar Tarkan, 33 bin 66 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ünlü popçunun sevgilisi Pınar Dilek’le sürpriz şekilde hayatını birleştirmesi medyada öne çıkan konular arasında yer aldı.MTM’nin listesine göre dördüncü sırasında yer alan Demet Akalın, 29 bin 760 habere konu edildi. Başarılı popçu, meslekteki 20. yılını çıkardığı 16 şarkılı “Rakipsiz Albümü” ile taçlandırarak hayranlarının beğenisine sundu.Yıl boyunca 27 bin 470 habere konu olan ünlü popçu Murat Boz, listenin beşinci sırasında yer aldı. 2016’nın sürpriz birliktelikleri arasında yer alan Murat Boz ve Aslı Enver aşkı, birlikte rol aldıkları “Kardeşim Benim” filminden sonra başlamıştı.Listenin altıncı sırasında 25 bin 466 haberle yer alan ünlü sanatçı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra çıkaracağı albüm hazırlığının haberini sevenleriyle paylaştı. Aksu, “Biraz Pop Biraz Sezen” albümünde kendi hayatını anlatan parçalara da yer vereceğini açıkladı.Listenin yedinci sırasında yer alan İbrahim Tatlıses, toplamda 25 bin 21 haberle yıl boyunca konuşuldu. 2011 yılında silahlı saldırıya uğradıktan sonra uzun süren tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses’in, Damla Buket Çakıcı ile evlilik hazırlıkları yaptığı yönündeki haberleri, medyada öne çıkan konular arasında yer aldı.Listede dokuzuncu sırada yer alan Esra Erol, yıl boyunca 22 bin 131 habere konu oldu. Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programda evlenmek isteyen gelin ve damat adayları talipleriyle buluşturmaya devam ediyor.2016 yılının yasa boğan kayıpları arasında olan ünlü sanatçı Oya Erdoğan toplamda 22 bin 997 habere konu olurken Yeşilçam’ın yakışıklı oyuncusu Tarık Akan 21 bin 805 haberle yer aldı.