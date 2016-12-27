2016'nın en iyilerini seçiyoruz...

Magazin - 27 Aralık 2016 18:00

Bütün yıl siz izlediniz onları, siz değerlendirdiniz, siz yıldızlarını parlattınız ya da söndürdünüz. O yüzden söz hakkı en çok size yakışır.2016'nın son günlerinde yıla damgasını vuran isimleri, projeleri, şarkıları seçmeye hazır mısınız?İşte anketlerimiz…