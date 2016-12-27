Bütün yıl siz izlediniz onları, siz değerlendirdiniz, siz yıldızlarını parlattınız ya da söndürdünüz. O yüzden söz hakkı en çok size yakışır.
2016'nın son günlerinde yıla damgasını vuran isimleri, projeleri, şarkıları seçmeye hazır mısınız?
İşte anketlerimiz…
"Sizce 2016'nın en iyi dizisi hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016 yılının en iyi erkek oyuncusu kim?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016 yılının en iyi kadın oyuncusu kim?" oy vermek için tıklayın...
"2016 yılının en yakışan dizi çifti hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016'in en iyi magazin programı hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016 yılının en iyi yarışması hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016'nın en iyi erkek şarkıcısı kim?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016'nın en iyi kadın şarkıcısı kim?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016 yılının en iyi şarkısı hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"2016'nın en iyi müzik grubu hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016'nın en iyi klibi hangisi?" oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016'nın en iyi erkek sunucusu kim?" oy vermek için tıklayın...
Sizce 2016'nın en iyi kadın sunucusu kim? oy vermek için tıklayın...
Sizce 2016'nın en iyi erkek haber sunucusu kim? oy vermek için tıklayın...
Sizce 2016'nın en iyi kadın haber sunucusu kim? oy vermek için tıklayın...
"Sizce 2016'nın en iyi spor programı hangisi?" oy vermek için tıklayın...
2016'nın en iyilerini seçiyoruz...
Anketlere katıl, 2016'nın en'lerini belirle...Magazin - 27 Aralık 2016 18:00
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