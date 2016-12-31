2017'ye Moda'da merhaba diyoruz!

Moda'da eğlence dolu bir yılbaşı Club Quartier'de sizi bekliyor. İşte detaylar...

Eğlence - 31 Aralık 2016 10:37

19:00 itibariyle klasik müzik ve karşılama büfesi eşliğinde sizleri ağırlamaya başlayacakları akşam, özenle hazırlanan yeni yıl menüsü ve Yöntem Tongul & Orkestrası'nın geçmişten günümüze seçtiği Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe şarkılar ile renklenecek.



2017'nin ilk saatlerine Oldies But Goldies ile eğlenceli ve enerjik bir giriş yapmaya hazırlanın.



Çocukları da unutmuyorlar!



Çocuklar da üst salonda onlara özel hazırlanan menü, eğlendirici aktiviteler ve film gösterimiyle yeni yıl akşamının keyfine varacak!





Kişi Başı: 220 TL / Çocuk: 100 TL

10 Kişi ve Üzeri Gruplarda Kişi Başı: 200 TL / Çocuk: 90 TL

Rezervasyon İçin: (216) 338 25 61

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.