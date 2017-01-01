2017'ye yurtdışında girdiler!

Magazin - 01 Ocak 2017 12:56

Yeni yılı kutlamak için yurtdışına giden tatilciler arasında ünlü isimler de vardı.Gökçe Bahadır ve Efe Duru, Münih’e uçtu. Neşeli oldukları gözlenen çift, “Biraz kafa dinleyeceğiz. Senenin yorgunluğunu atmak istiyoruz” dedi. Bahadır, yeni yıldan beklentisi sorulduğunda ise “Bu yıl hem ruhen hem fiziksel olarak çok yorulduk. Tek temennim, yeni yılda bu yorgunlukların minimuma inmesi” şeklinde konuştu.Cihan-Selçuk Yöntem çiftinin tatil adresi Kıbrıs oldu. Yeni yılı oradaki dostlarıyla beraber karşılayacaklarını söyleyen Selçuk Yöntem, “2016 hepimizin canının yandığı bir yıl oldu. Yeni yıldan tek beklentim kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenmesi. Kırgınlıkları unutalım, hasetlik yapmayalım. Sonrasında barış ister istemez gelecektir” dedi.Bursaspor’un file bekçisi Mert Günok, yeni yılı karşılamak üzere eşi Aslı Dalgalıdere ile birlikte Londra’ya uçtu. Günok, “Yeni yılın hepimize barış getirmesini diliyorum” dedi.Cansu Dere, İtalya’nın Milano kentine uçtu. Ünlü oyuncu, yolculuk öncesinde Ece Sükan’la Ümit Benan’ın yeniden barışmalarını kutlamaya gideceğini söyledi. “Yakın dostum Ece Sükan’la Ümit Benan’ın yanına gidiyorum. Üçüncü kez barışmalarına çok sevindim. Birbirlerine çok yakışıyorlar.”Yılbaşı konseri için Almanya’ya giden Yusuf Güney, havalimanında fotoğraflarını çeken muhabirlere “Tatile gitmiyorum, iş seyahati” dedi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: hurriyet.com.tr