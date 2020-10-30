Henüz 19 yaşında olan Aleyna Deniz, dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekerek yapımcıların yakın markajına girdi.
Nişantaşı Üniversitesi’nde Havacılık öğrencisi olan Deniz, bir yandan da 14 yaşında başladığı modelliğe devam ediyor. Güzelliği tescillenen Best Face (Yüz Güzeli) Aleyna Deniz 1.77 boyunda.
2020 Best Model Yüz Güzeli (Best Face) Aleyna Deniz oldu!
Bu yıl 33.üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye yarışması finali önceki akşam gerçekleşti. 25 kadın, 25 erkek finalistin yarıştığı geccede büyük merakla beklenen Best Face (Yüz Güzeli) Aleyna Deniz seçildi.
30.10.2020 18:19 Kadın