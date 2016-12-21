21 Aralık en uzun gecce! Kışın ilk günü doodle oldu

21 Aralık en uzun gecce Google’da doodle oldu. Geçtiğimiz sene “Kış Dönümü” olarak kullanıcılara haber veren Google, bu kez de “Kış” olarak kullanıcıları bilgilendiriyor. İşte 21 Aralık en uzun gecce ve kış dönümü hakkında bilgiler.

Yaşam - 21 Aralık 2016 21:43

21 Aralık en uzun gecce Google'da doodle oldu. Her özel günü kullanıcılara doodle olarak sunan Google, bu kez de 21 Aralık en uzun gecceyi kullanıcılarına duyurdu. Google üzerindeki animasyona tıklayan kullanıcılar “Kış” adı altında arama yapıyor. İşte 21 Aralık en uzun gece hakkında bilgiler.



Kış Gündönümü`nde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi`ne dik gelir.



Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.



Güney yarıkürede en uzun gün,Kuzey yarıkürede en uzun gecce yaşanır.



21 ARALIK KONUMU ve ÖZELLİKLERİ



21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:



Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.



Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.



Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.



Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gecce yaşanır.



Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.



Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.



Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.



Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.



Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gecce, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.



Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.



En uzun gecce ise Sinop'ta yaşanıyor.



Diğer Gündönümleri



21 Aralık kış gündönümünün gelişiyle birlikte gündeme gelen bir diğer konu da yıl içerisindeki diğer gündönümleri oldu. Peki, 1 yılda kaç tane gündönümü var ve bugünler hangileri? İşte, detaylar!

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)



Kaynak:yenisafak.com

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