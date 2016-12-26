21 günde evlendiler, 10 ayda boşandılar

Magazin - 27 Aralık 2016 08:00

Bülent Ersoy'dan Helin Avşar'a fırça

27 Eylül 2016 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvuran çift, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına avukatlarıyla birlikte katıldı. İki tarafın da maddi manevi bir talepte bulunmadığı duruşmada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.Helin Avşar, duruşma çıkışı “Tanışıp evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Sonradan çıkan huylar, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Hiçbir kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diye konuştu.Kaynak:hurriyet.com.tr