21 günde evlendiler, 10 ayda boşandılar

Helin Avşar, 10 ay önce evlendiği Serhan Bora’dan anlaşmalı olarak boşandı.

Magazin - 27 Aralık 2016 08:00
21 günde evlendiler, 10 ayda boşandılar
27 Eylül 2016 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvuran çift, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına avukatlarıyla birlikte katıldı. İki tarafın da maddi manevi bir talepte bulunmadığı duruşmada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

Bülent Ersoy'dan Helin Avşar'a fırça

Bülent Ersoy'dan Helin Avşar'a fırça



Helin Avşar, duruşma çıkışı “Tanışıp evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Sonradan çıkan huylar, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Hiçbir kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diye konuştu.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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