360 İzmir'de yılbaşı galası

Geçtiğimiz haftalarda "Hilton Garden Inn" Bayraklı'nın terasından İzmir'e merhaba diyen, 360izmir'de unutulmaz bir yılbaşı geccesine hazır olun.

Eğlence - 23 Aralık 2016 10:51
360 İzmir'de yılbaşı galası
San Francisco'lu muhteşem vokalist Mandengo'nun şarkıları, 360 akrobat ve dansçılarının sıradışı gösterileri ve günün ilk ışıklarına kadar sizi kendinizden geçirecek DJ setleri ile, bu muhteşem yılbaşı geccesinde buluşmak üzere...

Saat 20:00'da kokteyl ile başlayacak gecce, daha sonrasında 6 farklı lezzetten oluşan yılbaşı geccesi özel menüsü ile devam edip, daha sonra da yılbaşı partisinde yerli sonsuz içki servisiyle geccenin tadını çıkarmanın toplam ücreti kişi başı 280TL (KDV dahil)

Saaat 22:30 sonrasında girişlerin başlayacağı bar bölümünde, bütün şovlarla beraber sonsuz yerli içki ve bar atıştırmalıklarıyla, günün ilk ışıklarına kadar eğlenmenin ücreti ise kişi başı 175TL (KDV dahil).

Bu özel geccede; dilerseniz kutlama alanında eğlenin, dilerseniz 360 Oda'da size özel bir gecceye hazır olun.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: 360izmir

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