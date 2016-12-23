360 İzmir'de yılbaşı galası

Eğlence - 23 Aralık 2016 10:51

San Francisco'lu muhteşem vokalist'nun şarkıları, 360 akrobat ve dansçılarının sıradışı gösterileri ve günün ilk ışıklarına kadar sizi kendinizden geçirecek DJ setleri ile, bu muhteşem yılbaşı geccesinde buluşmak üzere...Saat 20:00'da kokteyl ile başlayacak gecce, daha sonrasında 6 farklı lezzetten oluşan yılbaşı geccesi özel menüsü ile devam edip, daha sonra da yılbaşı partisinde yerli sonsuz içki servisiyle geccenin tadını çıkarmanın toplam ücreti kişi başı 280TL (KDV dahil)Saaat 22:30 sonrasında girişlerin başlayacağı bar bölümünde, bütün şovlarla beraber sonsuz yerli içki ve bar atıştırmalıklarıyla, günün ilk ışıklarına kadar eğlenmenin ücreti ise kişi başı 175TL (KDV dahil).Bu özel geccede; dilerseniz kutlama alanında eğlenin, dilerseniz 360 Oda'da size özel bir gecceye hazır olun.