4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
2015’te vefat eden Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından, ilk evliliğinden olan çocukları da mirası reddetti.
Magazin - 22 Aralık 2016 10:00
Sanatçının Başar’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Umut ve Ayşe, 3 Aralık 2015’te babalarının mirasının reddi talebiyle dava açmış, mahkeme mirasın reddine karar vermişti.
Kırca’nın ilk eşi Nur Diner’den olan oğulları Oğulcan ve Özdeş’in de aynı taleple mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme, mirasın reddine karar verdi.
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Kaynak:hurriyet.com.tr
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