4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti

Magazin - 22 Aralık 2016 10:00

Oya Başar "mezarına bile gitmem" dedi mi?

2015'te aramızdan ayrılan ünlü isimler

Sanatçının Başar’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Umut ve Ayşe, 3 Aralık 2015’te babalarının mirasının reddi talebiyle dava açmış, mahkeme mirasın reddine karar vermişti.Kırca’nın ilk eşi Nur Diner’den olan oğulları Oğulcan ve Özdeş’in de aynı taleple mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme, mirasın reddine karar verdi.Kaynak:hurriyet.com.tr