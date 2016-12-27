Dokuz ülkeden gelen uzman jürinin değerlendirmesi sonucu solist dalında büyük ödülü İtalyan dev yorumcu Federica Marinari kazandı. Arzu Yetiş Kocatepe'nin yönettiği model ve tasarım yarışmasının birincileri ise Selin Baygüneşli ve Meliha Atasever oldu.
Festival başkanı ve Wafa Festivalleri Genel Direktörü Tolga Gürdil sanat hayatının 25.yılını aynı sahnede başarılı sanatçı Bülent Yetiş ile birlikte verdiği konserle kutladı. Bir hafta süren dev sanat buluşmasına 25'in üzerinde yabancı sanatçı,yüzlerce konuk katıldı.
6. Shining Star Sanat Festivali İstanbul'da yapıldı
Bu yıl 6. gerçekleşen Uluslararası Shining Star Sanat Festivali'ne İtalya ve İspanya dahil altı ülke katıldı. Dünya Festivaller Federasyonu'na bağlı resmi etkinliğin galası Leyla Gencer Opera salonunda gerçekleşti.Kültür-Sanat - 27 Aralık 2016 10:08
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