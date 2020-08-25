7 aylık hamile olan Sinem Kobal'a kayınvalide desteği!

7 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu adete üzerine titriyor. Kobal'ın bir dediğini iki etmeyen yakışıklı oyuncu kadar ailesi de gelinlerine ellerinden geldiğince destek oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi Yıldız İmirzalıoğlu, Ankara’nın Bala ilçesinde bulunan bahçesinde yetiştirdiği organik ürünleri hamile gelini için İstanbul'a gönderiyor.Anne İmirzalıoğlu son olarak bahçede yetiştirdiği domateslerden yaptığı kışlık konserveleri yolladı. Sinem Kobal da kayınvalidesinin bu hareketini Instagram'dan paylaştı.