Abdülhamid’e profesyonel suikastçi…

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen sevilen dizi "Payitaht Abdülhamid"in yeni bölümünde neler olacak:Abdülhamid'in Rumeli'de yaptığı ıslahat Hechler'in planını bozar. Hechler Abdülhamid hayattayken Osmanlı'yı parçalayamayacağını anlar. Abdülhamid'i öldürmesi için profesyonel bir suikastçi getirtir. Hechler'in niyetini öğrenen Halil Halid, durumu Abdülhamid'e bildirir.. Abdülhamid suikastçiyi tutuklatmaz. Hechkler'i kendi silahıyla vuracaktır.Goldsmith de Hechler'den bağımsız bir tertip yapar. O da Abdülhamid'e saldıracak, şayet Hechler hamlesinde başarısız olursa destekçilerinin övgüsünü o toplayacaktır. Abdülkadir'in de iyi niyetini kullanır. Onu da hain tuzağının içine çeker. Zülüflü Ismail iyileşmiştir, ama evladını öldürttüğünü düşündüğünden gönlü Abdülhamid'e hala kırgındır. Hechler, Zülüflü'nün mahkemesinde Osmanlı'yı zora sokacak belgeler hazırlamıştır. Bu kez kesin olarak Abdülhamid'i yeneceğini düşünür.Zekiye'nin dönüşü saraydakilerin içini rahatlatsa da, olanları öğrenen Abdülhamid kızına uzanan elleri kırmaya kararlıdır. Marco her yerde aranmaya başlar. Meziyet'le Abdülkadir'in düğün hazırlıkları da devam etmektedir. Ama saraydaki hainin kim olduğu hala belli değildir. Bidar'ın Gülcemal'e dair şüpheleri ise her geçen gün artar. Bulduğu delillerle karşısına geçip gerçeği anlatmasını ister. Blavatsky de Gülcemal'i adını verme ihtimaline karşı tehdit eder. Eğer konuşursa, Paris'te bulunan kocası Mehmet'i öldürtecektir. Gülcemal büyük bir ikilemde kalır.Gülcemal vicdanı ve sevdiği arasında kalınca hangi seçimi yapacak, bu ikilimden nasıl bir çıkış yolu bulacaktır? Zülüflü Abdülhamid'e karşı Hechler'in tarafında yer alacak mıdır? Abdülhamid ve Hechler arasındaki mücadele de bu kez kazanan kim olacaktır?Tüm bu soruların cevapları Payitaht Abdülhamid'in 118. bölümünde…