Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu Paris'te evlendi
Miss Turkey 2012 birincisi Açalya Samyeli Danoğlu ile işadamı Erman Ademoğlu, Paris’teki Shangri La Hotel’de düzenlenen düğünle bu akşam üzeri dünya evine girdi.
Magazin - 24 Aralık 2016 00:45
Düğüne Arda Turan, Hakan Baş-Bensu Soral, Özlem-Saffet Ulusoy çiftinin de aralarında bulunduğu 56 seçkin davetli katıldı.
Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu'nu bu mutlu gününde yalnız bırakmayan dostları düğünden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.İşte düğünde kareler;Çiftin düğündeki dansı büyük alkış aldı!
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