Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu Paris'te evlendi

Magazin - 24 Aralık 2016 00:45

Düğüne Arda Turan, Hakan Baş-Bensu Soral, Özlem-Saffet Ulusoy çiftinin de aralarında bulunduğu 56 seçkin davetli katıldı.Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu'nu bu mutlu gününde yalnız bırakmayan dostları düğünden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.