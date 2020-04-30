Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için...

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenfoma ile savaşını 16 Nisan'da kaybetti. Acılı annenin, hasta olan Pars'a geçtiğimiz ağustos ayında donör olduğu öğrenildi.

30.04.2020 14:44 Magazin

Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için... Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; 12 gün önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı yasta... Dünyayla tüm bağını koparıp eve kapanan Şallı, sadece mezar ziyareti için dışarıya çıkıyor. Gelen taziye mesajlarına bile henüz dönmeyen mankenin, oğlunun odasında onun eşyaları arasında vakit geçirdiği öğrenildi. Pars için geçen yıl uygun ilik aranmaya başlanmış, Şallı iliği uyunca Ağustos'ta nakil için hastaneye yatmıştı. Nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile giden Şallı, Pars tedaviye yanıt verince büyük sevinç yaşamıştı. (Kaynak: sabah.com.tr)

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Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti
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