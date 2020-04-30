Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için...

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Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; 12 gün önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı yasta... Dünyayla tüm bağını koparıp eve kapanan Şallı, sadece mezar ziyareti için dışarıya çıkıyor. Gelen taziye mesajlarına bile henüz dönmeyen mankenin, oğlunun odasında onun eşyaları arasında vakit geçirdiği öğrenildi. Pars için geçen yıl uygun ilik aranmaya başlanmış, Şallı iliği uyunca Ağustos'ta nakil için hastaneye yatmıştı. Nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile giden Şallı, Pars tedaviye yanıt verince büyük sevinç yaşamıştı. (Kaynak: sabah.com.tr)