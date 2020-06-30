Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya ile Çeşme’de tatilde!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Dominik’ten döndükten sonra önce Bodrum’a ardından da sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’ye tatile gitti. TimelessMagg adlı Instagram hesabında yer alan habere göre, Ilıcalı, sevgilisi Çağla, abisi Ömer Cenker Ilıcalı, İbrahim Kutluay, Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç ile birlikte bir ünlü bir beach’te yemek yedikten sonra, Tüzünataç ve Sarıtaş ile birlikte tekneyle açıldı…