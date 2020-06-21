Geçtiğimiz haftalarda Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nden dönen Acun Ilıcalı, Bodrum'a gitti. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden ünlü televizyoncu nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.
İşte o görüntüler:
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Bodrum'da Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini evlerinde ziyaret etti. Misafirliğe küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu Instagram'dan paylaştı.
21.06.2020 09:46 Magazin