Acun Ilıcalı çıldırdı, Yasin'i oyundan kovdu!

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümüne Ersin-Mert tartışması damga vurdu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında ise Yasin, Acun Ilıcalı tarafından oyundan kovuldu! Acun Ilıcalı, Yasin'i daha önce Evrim'e bağırmaması konusunda uyarmıştı. Fakat Yasin sinirlerine hakim olamadı. Yine Evrim'e bağırınca Acun Ilıcalı tarafından oyundan kovuldu.