Acun Ilıcalı resti çekti, Nisa, Survivor'a veda edecek mi?

Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da ödül oyunu heyecanı vardı. Ancak gecceye iki takım arasındaki yarıştan çok Nisa'nın gözyaşları damga vurdu. Oyunda Nisa, Elif’e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa’nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa’nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, “Yapamıyorum, gitmek istiyorum” diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa’ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.Oyun sonrasındaki seremonide ise devreye Acun Ilıcalı girdi. "Morali bozuk bir Nisa görüyorum" diyen Ilıcalı, genç yarışmacıya durumunu sordu. Nisa “Yapamıyorum. Arkadaşlarım sağ olsun çok iyi destek veriyorlar. İçimde bitmişim” dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.Bu durum karşısında “Vakit verelim Nisa’ya biz" diyen Acun Ilıcalı, "Ama hiç kimseyi de Survivor’da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz” ifadelerini kullandı.Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine ağlamaya başlayan Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.İşte o görüntüler: