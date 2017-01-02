Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!

'Survivor' adasında kendi takımında mücadele eden isimlerle bile sert tartışmalar yaşayan Nagihan Karadere ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan flaş bir itiraf geldi.

Magazin - 03 Ocak 2017 02:00
Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünde, 'Survivor 2016'ya damgasını vuran milli atlet Nagihan Karadere hakkında ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler



Fenomen yarışmanın yapımcısı ve sunucusu, "Bu sene iki tane atletimizi Survivor'a davet ettik. İkisi de milli sporcumuz. Olimpiyatlarda koşmuş iki bayan, ikisi de birbirinden değerli. Nagihan'dan bahsederken, 'Nagihan abla, sorun yaşadığımız zaman bizi yatıştırandı' dediler. Nagihan orada öyleymiş. Nagihan'ın yatıştırdığı iki atletimiz Survivor'da olacak. Bu sene ne olacak ben de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milli atletler Sema Apak ile Pınar Saka'nın 'Survivor 2017' yarışmasında mücadele edeceğini duyurmuştu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sırlarını anlattı!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Şansal'a uçak inişi linç girişimi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
  • Aşkın önündeki engel kalktı ve...
  • Şeyma paylaşmadan duramıyor!
  • Hülya Avşar'dan radikal karar!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
  • İzdivaç programlarının yaptığı anlaşma rafa kalktı!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!
  • Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
  • Barbaros Şansal sınır dışı edildi!
  • Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!
  • 'Ertuğrul'un Uludağ çıkarması!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!