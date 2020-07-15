Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya teşekkür!

Survivor 2020 şampiyonu açıklandı! İşte Survivor 2020'nin kazananı...

Survivor 2020'nin büyük finali dün akşam yayınlanan bölümle yapıldı. Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı'nın son 2'ye kaldığı yarışmada Cemal Can şampiyonluk ipini göğüsleyen isim oldu. Programın sonlarına yaklaşırken Acun Ilıcalı, tüm süreç boyunca yanında olan kişilere tek tek teşekkürlerini iletti. Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı da es geçmedi ve ona da teşekkür etti. O anlarda 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya’nın görüntüsü de ekrana verildi.