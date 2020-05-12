Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı, Kızı Melisa'nın yılanla imtihanını Instagram hesabından "Yılan daha çok korkuyor :)" notunuyla paylaştı.Oldukça fazla beğeni alan videoya yorum bırakanlar arasında Şeyma Subaşı da vardı. Subaşı, "Aşkım benim" notunu düştü.Şeyma Subaşı boşandıktan kısa bir süre sonra Melisa'nın velayetini babasına bırakmıştı. Melisa şu sıralar Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde.