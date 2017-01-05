"Adı Efsane"nin 2. fragmanı yayınlandı!

Dizi - 06 Ocak 2017 05:00

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in yer aldığı dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor."Herkes ikinci bir şansı hak eder" sloganı ile efsane olacak "Adı Efsane"nin genel hikaye şöyle;Kariyerinin zirvesindeyken ağır biz kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy, basketbolu bırakmak zorunda kalır. Ardından sahip olduğu her şeyi birer birer yitiren Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı güvenini kaybetmişken, karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.