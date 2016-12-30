'Adı Efsane'nin ilk fragmanı yayınlandı!

Dizi - 30 Aralık 2016 11:40

D Productions imzası taşıyan ve 2017’nin efsane projesi olmaya aday olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.Ünlü Basketbolcu Kerem Tunçeri, Erdal Beşikçioğlu ile Kamera Karşısına Geçti.Fragmanda ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’na, A Milli Erkek Takım Menajeri ve ünlü Türk basketbolcu Kerem Tunçeri eşlik etti.“ Herkes ikinci bir şansı hak eder” sloganı ile efsane olacak “Adı Efsane”nin genel hikâye ve künyesi ise şöyle;Kariyerinin zirvesindeyken ağır biz kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy, basketbolu bırakmak zorunda kalır. Ardından sahip olduğu her şeyi birer birer yitiren Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı güvenini kaybetmişken, karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.FRAGMANI İZLEMEK İÇİN: