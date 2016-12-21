Ahu Aysal Akmerkez'de

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden turizmci işkadını Ahu Aysal Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 21 Aralık 2016 15:13
Ahu Aysal Akmerkez'de
Bilindiği gibi Ahu Hanım zamanının büyük bir bölümünü dünyanın farklı şehirlerini gezerek geçiriyor. Ahu Aysal, Kuruçeşme’deki otelinde işlerini tamamlayıp öğleden sonra alışveriş merkezine gelerek mücevher ve giyim mağazalarını gezerken şıklığı ile dikkat çekti.

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Bağlantılar: Ahu Aysal

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