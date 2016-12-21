Ahu Aysal Akmerkez'de

Sosyete - 21 Aralık 2016 15:13

Bilindiği gibi Ahu Hanım zamanının büyük bir bölümünü dünyanın farklı şehirlerini gezerek geçiriyor. Ahu Aysal, Kuruçeşme’deki otelinde işlerini tamamlayıp öğleden sonra alışveriş merkezine gelerek mücevher ve giyim mağazalarını gezerken şıklığı ile dikkat çekti.