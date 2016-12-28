Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!

Ünlü model ve oyuncu Ahu Yağtu, 'Paramparça' dizisinde beraber rol aldığı Ayhan Bozkurt ile birlikte Karaköy’de görüntülendi.

Magazin - 28 Aralık 2016 10:58
Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
İki yıl önce Cem Yılmaz ile olan evliliğini sonlandıran Ahu Yağtu önceki gecce Karaköy'deki bir mekanda eğlendi.

Ahu Yağtu'ya daha önce de bir kaç kez Asmalımescit'te beraber eğlendiği oyuncu arkadaşı Ayhan Bozkurt eşlik etti.

Sabahın ilk ışıklarında mekandan çıkan ikili gazetecilere yakalanmamak için koşarak taksiye bindi. Ancak her seferinde objektiflerden kaçmayı başaran ikili, bu kez beraber görüntülenmekten kurtulamadı.

Paramparça dizisinde Candan karakterini canlandıran Ahu Yağtu yine aynı dizide Engin karakterini canlandıran rol arkadaşı Ayhan Bozkurt ile son zamanlarda beraber gezmeye başladı. Bu gezme ikilinin arasında bir aşk mı başladı dedikodularını ortaya çıkardı.

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Bağlantılar: Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt

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