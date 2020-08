‘Aile Şirketi’nin yayın tarihi belli oldu!

Başrollerinde Emrah Kaman, Özlem Öçalmaz, Eslem Akar, Can Sipahi, Cihan Durmaz ve usta oyuncu Müfit Kayacan’ın yer aldığı, yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği dizide, Hande (Özlem Öçalmaz), turizm sektöründe profesyonel bir iş kadınıdır. Babasından aldığı destek sayesinde Hai Turizm adında bir turizm acentesi açan Hande’ye koşulan tek bir şart vardır, o da kardeşi Harun (Emrah Kaman) ile çalışmak. Harun’a her biri birbirinden farklı özelliklere sahip çalışanların da eşlik etmesiyle, ‘Aile Şirketi’ daha ilk bölümden izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.‘Aile Şirketi’, 6 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak ilk üç bölümünün ardından her Perşembe yepyeni iki bölümüyle, beIN CONNECT izleyicilerinin ekranlarına gelecek. Ortalama 20 dakikadan oluşan bölümleriyle Türk dizi tarihinde de oldukça özel bir yere sahip olacak olan, yönetmenliğini Koray Şahin’in yaptığı; senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman’ın birlikte kaleme aldığı yeni nesil komedi dizisi Aile Şirketi, eğlenceli zaman geçirmek isteyen herkesi ekran başına davet ediyor.