AK Partili başkan yardımcısı Yılmaz Bulut silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 21.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut (35), yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti. Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
AK Partili başkan yardımcısı Yılmaz Bulut silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.Yaşam - 24 Aralık 2016 12:08
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