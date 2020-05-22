Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan arasında kıskançlık krizi! Evi terk etti!

Ünlü aktör Akın Akınözü, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Srbija Danas'ın iddiasına göre; Sırbistan'da 'İmkansız Aşk' dizisindeki rolüyle en popüler Türk aktör konumundaki Akın Akınözü, Jelena Karleusa hayranlığı nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor.Nitekim evlenmek üzere olan oyuncunun ilişkisi, bu hayranlık nedeniyle tehlikeye girmiş durumda.Akınözü'nün sürekli olarak Jelena Karleusa'nın fotoğraflarına ve videolarına baktığı belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videoları izlediği bir anda sevgilisine yakalandığı iddia edildi.Jelena'nın Instagram'ından çıkamadığı aktarılan oyuncuyu gören sevgilisinin bundan çok rahatsız olduğu ve eşyalarını alıp evi terk ettiği belirtildi.Hırvatistan basınından dnevno ve 24sata'ya göre ise Dusko Tosic'in Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerden kendisine hayran olan Akın Akınözü'nün oyuncunun devre arasında Türkiye'ye dönme ihtimali sonrası çok mutlu olduğu iddia edildi.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritmişti.2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya gelmişti. Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa almıştı. (Kaynak: aksam.com.tr)