Erkekler için özel olarak tasarlanan mekanda Cengiz Karavan, “2017’ye 5 kala, yakın dostlarla Kings Club’ta 3,5 saat” adı altında gerçekleştirdiği yeni yıl partisine iş, spor, sağlık, tekstil, inşaat ve turizm sektörünün seçkin iş adamlarını davet etti.
Davete katılan iş adamları keyifli bir akşam geçirdi. Müzik eşliğinde iş ve gündemden uzaklaşan iş adamları saat 18.00’dan, 21.30’a kadar süren partide eğlenceli anlar yaşadı. Gelen konuklarıyla tek tek ilgilenen Karavan, geccenin eğlence moderatörlüğünü ise Ömer Abacı’ya verdi. Sohbeti ve esprili anlatımlarıyla ortama neşe katan Ömer Bey, davetlilere bol bol kahkaha attırdı.
Bu özel partiye katılanlar arasında Cem Kalyoncu, Ömer Abacı, Mustafa Denizli, Burak Hatipoğlu, Mithat Erdem ve alanlarında uzman doktorlar Dilaver Özturan, Şehvar Nesefoğlu, ünlü iş adamı Moris Doenyas ve Tunç Turgut ile Ercan İşal gibi seçkin isimler yer aldı.
Akmerkez Kings Club’ta yeni yıl partisi
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden sanat galerisi sahibi iş adamı Cengiz Karavan’ın danışmanlığını yaptığı Akmerkez Kings Club’ta erkeklere özel yeni yıl partisi düzenledi.Sosyete - 28 Aralık 2016 13:15
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