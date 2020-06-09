Alef'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Kendi alanında şimdiden öncü kabul edilen ALEF’in kamera arkası görüntüleri,bu diziye alan açarak izleyiciyle buluşturan BluTV ve FX’in sosyal medya kanallarında yayınlandıALEF’in kendisi için en önemli tarafının ilk kez kendi yazmadığı bir işi çekmek olduğunu söyleyen Emin Alper, böyle bir projede yer almak için senaryonun içine sinmesi gerektiğini belirtti. Dizinin ön hazırlık süresi tam 4 ay sürdü.Dizinin yapımcılarından Mehmet Altıoklar, ALEF yolculuğunun Emre Kayış’tan gelen hikayeyle başladığını söyledi.İlk pilot bölümü 2016’da yazdığını söyleyen Kayış ise, kısa sürede kendi vizyonunun yapımcılarla aynı noktada olduklarını fark ettiğini ifade etti. Kayış, senaryo yazım sürecinin bir yılı bulduğunu ekledi.10 haftalık sürede dizinin senaryosuna uygun ve özgün bir dünya tasarladıklarını söyleyen yapım tasarımcısı Deniz Kobanbay ALEF’in, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebildiği bir proje olduğunu söyledi. 70 farklı mekanda çekilen ALEF'te hikayenin geçtiği İstanbul’un mistik yanı vurgulanarak kullanıldı.Hem kendisi hem de rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu için ALEF’in ilk dikkat çeken yanının hikayesi olduğunu söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, bu tarz senaryolarla her zaman karşılaşılmadığını ekledi. Senaristin tasavvuf ve tarihe çok iyi ve titiz şekilde çalışarak hikayeyi hazırladığını söyleyen İmirzalıoğlu böylece geçmiş ve bugün arasındaki bağın çok sağlam kurulabildiğini ifade etti.