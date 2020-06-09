Kendi alanında şimdiden öncü kabul edilen ALEF’in kamera arkası görüntüleri,bu diziye alan açarak izleyiciyle buluşturan BluTV ve FX’in sosyal medya kanallarında yayınlandı
Emin Alper: “İlk kez kendi yazmadığım bir işi çektim”
ALEF’in kendisi için en önemli tarafının ilk kez kendi yazmadığı bir işi çekmek olduğunu söyleyen Emin Alper, böyle bir projede yer almak için senaryonun içine sinmesi gerektiğini belirtti. Dizinin ön hazırlık süresi tam 4 ay sürdü.
Mehmet Altıoklar: “Bir hikayeyle başladı her şey”
Dizinin yapımcılarından Mehmet Altıoklar, ALEF yolculuğunun Emre Kayış’tan gelen hikayeyle başladığını söyledi.
İlk pilot bölümü 2016’da yazdığını söyleyen Kayış ise, kısa sürede kendi vizyonunun yapımcılarla aynı noktada olduklarını fark ettiğini ifade etti. Kayış, senaryo yazım sürecinin bir yılı bulduğunu ekledi.
ALEF’in dünyası nasıl yaratıldı?
10 haftalık sürede dizinin senaryosuna uygun ve özgün bir dünya tasarladıklarını söyleyen yapım tasarımcısı Deniz Kobanbay ALEF’in, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebildiği bir proje olduğunu söyledi. 70 farklı mekanda çekilen ALEF'te hikayenin geçtiği İstanbul’un mistik yanı vurgulanarak kullanıldı.
“İkimizi de çeken hikaye oldu”
Hem kendisi hem de rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu için ALEF’in ilk dikkat çeken yanının hikayesi olduğunu söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, bu tarz senaryolarla her zaman karşılaşılmadığını ekledi. Senaristin tasavvuf ve tarihe çok iyi ve titiz şekilde çalışarak hikayeyi hazırladığını söyleyen İmirzalıoğlu böylece geçmiş ve bugün arasındaki bağın çok sağlam kurulabildiğini ifade etti.
Alef'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı!
Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı, BluTV ve FX’in ortak projesi ALEF, geçtiğimiz haftalarda büyük merak uyandıran final bölümüyle izleyicilere veda etti. Türkiye’nin ilk mistik polisiye dizisi ALEF’in, hikayesine uygun olarak tasarlanan dünyası büyük beğeni topladı. Yapımın yaratıcı ekibi, ALEF için hazırlanan kamera arkası görüntülerinde tasarlanan bu dünyanın detaylarını anlattı.
09.06.2020 21:20 Dizi Galeri