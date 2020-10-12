'Alev Alev'den ilk sahne! “Ben Hepinize İnat Yaşayacağım”

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Alev Alev’ için geri sayım devam ediyor. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i başarılı yönetmen Ahmet Katıksız’ın rejisi ve Burcu Görgün Toptaş’ın kalemiyle buluşturan dizi bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek.Sayısız kadına ses ve nefes olacak dizinin ilk bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde bir avukatlık ofisinde yaşadığı acıları, gördüğü şiddeti anlatmaya çalışan Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre’nin isyanı ve adalet arayışı ekran başındakileri derinden sarsacak.Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, ve Dilan Çiçek Deniz dışında, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan ‘Alev Alev’, ilk bölümüyle yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.