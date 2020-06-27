Aleyna Tilki: "Çok yalnız kaldım!"

Trafikte kameralara takılan Aleyna Tilki, karantinada en çok sahneye çıkmanın kıymetini anladığını ve yalnız kaldığını açıkladı.Öte yandan Tilki, geçtiğimiz günlerde “Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da şu yanıtı vermişti: Çok teklif geliyor. Arkadaşlarım da ısrar ediyor. Oyunculuğa sıcak bakıyorum ama senaryosunu kendim yazdığım bir dizide ya da filmde yer almanın hayalini kuruyorum. Zaten kalemim kuvvetli. Birçok senaryom var. Hepsinin büyük ses getireceğini düşünüyorum. En büyük isteğim; projelerimden birini Ferzan Özpetek’in yönetmesi. İşte o yapımda başrolde olurum. (Kaynak: aksam.com.tr)