Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda aracından inerken görüntülendi. Kahvaltıya geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekti. Genç şarkıcı, bandajı soran gazetecilere “Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. O yüzden kendimi halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim, vitamin aldım” dedi.
(Kaynak: aksam.com.tr)
Aleyna Tilki hastanelik oldu
20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekince rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.
04.09.2020 23:09 Magazin