Aleyna Tilki hastanelik oldu

20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekince rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

04.09.2020 23:09 Magazin

Aleyna Tilki hastanelik oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda aracından inerken görüntülendi. Kahvaltıya geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekti. Genç şarkıcı, bandajı soran gazetecilere “Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. O yüzden kendimi halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim, vitamin aldım” dedi.



(Kaynak: aksam.com.tr)
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