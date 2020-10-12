Aleyna Tilki’nin 1 yıl önce giydiği elbisenin aynısıyla dün Kylie Jenner poz verdi. Bunun üzerine Tilki sosyal medya hesabı üzerinden, “Hahaha önce ben giymiştim Kylie, sorry” diye bir paylaşım yaptı.
Bazı takipçiler "Aleyna'ya daha çok yakışmış" yorumunu yaparken, kimileri ise "Aynı elbise değil" ifadelerini kullandı.
Aleyna Tilki: Üzgünüm Kylie! Önce ben giymiştim
ABD'li model Kylie Jenner, şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz sene giydiği elbise ile poz verdi. Tilki, "Önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" göndermesinde bulundu.
12.10.2020 16:09 Magazin