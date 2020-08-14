Aleyna Tilki’den dev anlaşma!

Erken yaşta kariyer basamaklarını hızlıca çıkan Aleyna Tilki, Türkiye’de bir ilke imza attı. Seslendirdiği tüm şarkıları listelerde birinci sıraya yerleşen genç şarkıcı, uluslararası müzik devi Warner Music ile anlaşan ilk isim oldu.İmzalanan bu sözleşmenin ardından Aleyna Tilki, “Ben dinleyicilerime ülkemizden bir dünya yıldızı çıkacağına dair söz verdim. Bu sözü gerçekleştirmek için de elimden geleni yapıyorum ve daha da çok çalışacağım. Warner Music'le anlaşmak bu yolda büyük bir adım oldu benim için. Hayallerim gerçekleşiyor ve çok mutluyum” dedi.Doğan Müzik Grubu CEO'su Samsun Demir de, Aleyna'nın yurt içindeki kariyerini inşa ederken yanında olma ayrıcalığına sahip oldukları için çok şanslı olduklarını ve şimdi de bu muhteşem müziği dünyaya tanıtacakları için çok heyecanlı hissettiklerini belirtti.Warner Music Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika EVP’si Alfonso Perez-Soto ise şöyle konuştu: “Aleyna'yı YouTube'da gördüğüm andan itibaren onu Warner Music bünyesine katmaya kararlıydım. Aleyna muhteşem bir sanatçı ve potansiyeli de ortada. Aleyna'yı Warner'ın uluslararası ağına dahil edeceğiz. Onun dünyaca ünlü bir süperstar olacağından hiç kuşkum yok. Doğan Müzik, Aleyna'nın kariyerinde bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı. Şimdi de Gülce Özyeşilpınar ve global ekibimizin uzman rehberliğiyle desteklenen bu süreçte Aleyna'yı müzik yolculuğundaki bir sonraki basamağa taşımaya hazır ve kararlıyız.”(Kaynak: sozcu.com.tr)