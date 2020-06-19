Aleyna Tilki'nin ilk sesli tweeti!

Şarkıcı Aleyna Tilki, sesli mesaj bırakma özelliğini uygulamaya sokan Twitter'da paylaşımda bulundu.

19.06.2020 17:38 Magazin

Aleyna Tilki'nin ilk sesli tweeti! Karantina dönemini evinde geçiren ve getirilen sokağa çıkma yasakları yüzünden uzun bir süre sadece belirli günlerde sokağa çıkabilen Aleyna Tilki, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte gündelik hayatına geri döndü.

Yasaklar süresince takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Tilki, bu konudaki yenilikleri de takip ediyor.

Aleyna Tilki:

Aleyna Tilki: "Sevgilim değil, arkadaşım!"



Twitter üzerinden 500 bini aşan bir takipçi sayısına ulaşan Aleyna Tilki, bu uygulamaya getirilen sesli tweet atma özelliğini denedi ve yedi saniyelik bir ses kaydı bıraktı. Saatler içerisinde 330 bini aşan bir dinlenme oranına ulaşan ses kaydında Aleyna’nın kahkahalarını duyuyoruz.


Aleyna Tilki: “Sonunda yürüdüm sokaklarda”

Aleyna Tilki: “Sonunda yürüdüm sokaklarda”
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