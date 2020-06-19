Aleyna Tilki'nin ilk sesli tweeti!

Yasaklar süresince takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Tilki, bu konudaki yenilikleri de takip ediyor.
Aleyna Tilki: "Sevgilim değil, arkadaşım!"
Twitter üzerinden 500 bini aşan bir takipçi sayısına ulaşan Aleyna Tilki, bu uygulamaya getirilen sesli tweet atma özelliğini denedi ve yedi saniyelik bir ses kaydı bıraktı. Saatler içerisinde 330 bini aşan bir dinlenme oranına ulaşan ses kaydında Aleyna’nın kahkahalarını duyuyoruz.
Aleyna Tilki: “Sonunda yürüdüm sokaklarda”