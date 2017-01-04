Ali Ünal, Reina saldırısının detaylarını anlattı...

2017'nin ilk saatlerinde gerçekleşen hain terör saldırısının detaylarını, mekanın ortağı Ali Ünal anlattı. Saldırı sırasında kapıda olan Ünal, kan donduran olayın detayları hakkında BBC Türkçe'ya konuştu.

Yaşam - 04 Ocak 2017 15:36

Yılbaşı geccesi, İstanbul'un en popüler gecce kulüpleri arasında olan Reina'da gerçekleşen hain terör saldırı hakkında konuşan Ünal, olay anını şu cümlelerle anlattı:



"Saldırı anında kapıdaydım. Sırtımı yasladım Reina’nın kapısına ve telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm ve kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. O sırada saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimde mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğimde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu. Çok üzgünüz."



Ünal'ın söylediğine göre o gecce Reina'da toplam 700 kişi vardı. Gecce kulübünün her tarafında kapılar ve geçişler bulunduğu için bir çok müşterinin de buralarda kaçabildiğini belirten Ünal olayın üzüntüsünü ve şokunu hala yaşadığını söyledi.

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