Alina Boz ve Alp Navruz'un 'Elimi Bırakma' dizisinden flaş karar!

Elimi Bırakma dizisi TRT1 ekranlarına geri dönüyor. Yaz ekranını şenlendirmek isteyen TRT, yayınlandığı dönemde beğeni toplayan dizinin tekrar bölümlerini ekrana getirme kararı aldı.TRT1’in yayın akışında da dizinin 15 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Dizi hafta içi her gün saat 12.55’te izleyicilerle yeniden buluşacak.Öte yandan dizide başrol oynayan Alina Boz, şimdilerde Aşk 101 isimli diziyle gündemde bulunuyor. Alp Navruz ise yeni dizisi Zümrüdüanka’ya başladı... (Kaynak: aksam.com.tr)