Alişan ile Buse Tektaş'ın karantina dansı...

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasından olan Alişan ile eli Buse Varol Tektaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Evlerinden yaptıkları çekimlere gelen bazı yorumlardan rahatsız olan çift, geçtiğimiz günlerde "Büyük evde oturuyorsam kime ne!" çıkışında bulunmuştu.İkili bu kez evlerinin salonunda dans etti.İşte o görüntüler: