Alişan önce spor yaptı, sonra denize daldı!

Bodrum’da ailesiyle tatil yapan Alişan önceki gün Güvercinlik’teki bir otelin kumsalındaydı. Alişan yakın arkadaşı Şafak Sezer'le plaj voleybolunda karşı karşıya geldi. Maç sırasında Sezer’in, esprileri hem tatilcileri hem de oyun arkadaşlarını güldürdü.İkili, maç bitinde serinlemek için koşar adım denize girdi ve burada da şakalaşarak çevredekilerin neşeli anlar yaşamasını sağladı. Buse Varol da eşi Alişan’ı gün boyu yalnız bırakmadı. İkinci bebeklerine 4 aylık hamile eşi Buse Varol da bir ara yanına gelip poz verdi.