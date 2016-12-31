Allık sürerken gülümseyin!

Saatler harcayarak makyaj yapmaya son. İşte pratik makyajın püf noktaları...

Güzellik - 31 Aralık 2016 10:44

Öncelikle fondöten seçiminizi çok iyi yapmalısınız. Cildiniz kuruysa likit ya da mineralli biz toz formülü tercih etmek işinizi kolaylaştıracak. Yağlı ciltler ise kesinlikle mat ürünleri tercih etmelidir. Fondöteninizi uygularken çene kemiğinden saç çizgisine kadar sürerseniz çok daha doğal bir görünüm kazanabilirsiniz.



Pudra kullanımında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise ilk olarak hangi bölgenize uyguladığınız. Önce yüzünüzün en parlak bölgesine uygulamalısınız.



Allık sürerken gülümsemeyi ihmal etmeyin; hafifçe gülümseyerek allık sürmek elmacık kemiklerinizi ortaya çıkaracak ve daha güzel bir sonuç elde etmenize yardımcı olacak.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.