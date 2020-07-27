Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekanda kız arkadaşlarıyla buluşan Abazi, Boğaz'a karşı yemek yedi. Mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Almeda, “Televizyonu özledim yakında döneceğim bir projem var” dedi.
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017 yılında dünyaevine girmiş, iki yıl sonra da oğulları Efehan'ı kucaklarına almışlardı.
(Kaynak: milliyet.com.tr)
Almeda Abazi ekranlara dönüyor!
Uzun yıllardır ekranlarda olmayan Almeda Abazi, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağının müjdesini verdi.
27.07.2020 20:44 Magazin