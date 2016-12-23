Alpine, Nicolas Lapierre'le devam!

Diğer Sporlar - 23 Aralık 2016 16:47

Yeni ve daha güçlü LMP2 prototiplerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte önümüzdeki sezon büyük bir mücadeleye sahne olacak.Nicolas Lapierre 2016 sezonunda Signatech-Alpine takımına katıldığında endurance yarışında dikkate değer bir deneyime sahipti. Nicolas sahip olduğu deneyimi 2016’da takım arkadaşlarıyla fazlasıyla paylaştı. Kendisinin yanı sıra endurance kategorisi genç yarışçılarından Stéphane Richelmi ve Gustavo Menezes de hızlı bir gelişim göstererek parlak bir yıl geçirdiler.Dokuz yarış, yedi podyum finişi ve daha sonra kazanılan dört yarışla no.36 Signatech-Alpine ekibi LMP2 sınıfında dünya şampiyonluğu unvanını elde etti ve heyecan dolu bir sezon geçirdi.Taraflardan her ikisi de bu müthiş maceraya atılmak üzere çok istekliler; Signatech-Alpine ve Nicolas Lapierre 2017 senesine yönelik olarak ortaklıklarını yenilediler. Yeni nesil, daha güçlü LMP2 prototiplerinin sunulmasıyla birlikte önümüzdeki sezon büyük bir çekişmeye sahne olacağa benziyor. Alpine ve Nicolas Lapierre’in tek hedefi ise birlikte çalışıp unvanlarını korumak olacak.