33 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve model Amber Rose, yılın son selfie çılgınlığını yaptı. Instagram hesabından paylaştığı iddialı selfie, magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Rose, şöhretinin büyük bir kısmını borçlu olduğu vücut hatlarını açıkça gösteren selfie'sini geçtiğimiz gün Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Sadece öpücük emojisi ile paylaştığı fotoğraf yaklaşık 384bin beğendi aldı. Basit bir öpücükle paylaştığı fotoğrafı, Rose aslında sevgilisi Vaş Chmerkovski için paylaştı. Geçtiğimiz ay seks hayatı ile ilgili tüm detayları özel bir programda anlatan Rose, dantelli iç çamaşırı ile verdiği pozla tüm gözleri yeniden üstüne çekmeyi başardı.
İşte sosyal medyayı sallayan o poz...
Amber Rose'dan dantelli selfie
Selfie çılgınlığı gündemden düşmüyor. Amber Rose'un selfie'si sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar...Dünya Magazin - 30 Aralık 2016 14:35
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