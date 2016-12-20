Amedsporlu Şehmus Özer hayatını kaybetti
2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif’in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Spor - 21 Aralık 2016 00:45
Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in arabası, 20 Aralık Salı günü katıldığı düğünde Malatya'dan Mardin'e dönerken uçuruma yuvarlandı.
Olay yerinde hayatını kaybeden 36 yaşındaki Şehmus Özer'in arabası ve cesedi bulundu.
Amedspor Kulübü, olayı resmi facebook sitesinden duyurdu.
Kaynak:hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.