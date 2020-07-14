Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç’ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.
MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, evlendikten sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Gülşe, abisinin nikahından bir görüntü paylaşarak şu notu düştü:
"Mrs & Mr Gülşe Öyle mutluyum ki bugün biricik abim @sahangulse evlendi. Güzeller güzeli @stefanieduarte su gibiydi beyazlar içinde. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah bir ömür boyu birbirinize böyle güzel bakarsiniz. Sizi çok seviyorum."
AMİNE GÜLŞE GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Amine Gülşe ışıltılı uzun elbisesiyle göz doldurdu. Kızı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Gülşe, nikahtan video ve fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.
(Kaynak: aksam.com.tr)
Amine Gülşe'den ağabeyine 1 milyonluk hediye!
2014 Türkiye Güzeli ve oyuncu Amine Gülşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, nişanlısı Stefanie Duarte ile dünyaevine girdi. Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Gülşe'nin, düğün hediye olarak ağabeyine 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) ev aldığı öğrenildi.
14.07.2020 18:33 Magazin