Anadolu Efes 78-72 Darüşşafaka Doğuş

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yendi.

Basketbol - 26 Aralık 2016 23:14
Anadolu Efes 78-72 Darüşşafaka Doğuş
1. Periyot: 18-19
Devre: 41-39
3. Periyot: 53-51
Maç Sonucu: 78-72

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 19 sayı kaydeden Cedi Osman olurken, lacivert-beyazlılarda Brown 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Darüşşafaka Doğuş'ta ise Wilbekin'in 18, Clyburn'ün 17 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
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